Hettstedt/MZ - Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich ein Kraftfahrer aus Teutschenthal verantworten. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 53-Jährige am Mittwoch um die Mittagszeit routinemäßig in der Molmecker Straße in Hettstedt kontrolliert, dabei wurden über 1,2 Promille Alkohol gemessen.

Der Mann musste zur Blutprobe in die Klinik. Die Polizei stellte seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher.