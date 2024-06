Die Stadt Hettstedt will den Veranstalter vom Kupferfest finanziell unterstützen. Zudem kann man sich für das Amt der Kupferkönigin bewerben.

Archivbild: Das erste Hettstedter Kupferfest fand am 14. und 15. Oktober 2023 auf dem Marktplatz statt. Vereine und Händler aus er Kupferstadt und der Umgebung präsentierten sich.

Hettstedt/MZ. - Die Stadt Hettstedt hat mit Unternehmer Matthias Poschke einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Demnach wird der Hettstedter, der den Veranstaltungsservice „Getränke Poschke“ betreibt, finanziell mit jährlich 3.500 Euro bei der Ausrichtung des Kupferfestes von der Stadt unterstützt. Die Zahlung ist allerdings an einen genehmigten Haushalt der Stadt gekoppelt.

Bereits im Oktober 2023 hatte Poschke das 1. Hettstedter Kupferfest veranstaltet, nachdem die Stadt den bis dahin jährlich stattfindenden Zwiebelmarkt aus finanziellen Gründen abgesagt hatte. Zwischen 5.000 und 7.000 Gäste kamen zum neuen Fest, welches sich zwei Tage lang rund um den Hettstedter Marktplatz abspielte. Über 50 Händler präsentierten sich und ihre Ware entlang einer Händlermeile.

Hettstedts Bürgermeister übernimmt Schirmherrschaft

Etwas, das es auch in diesem Jahr wieder geben wird. Vom 19. bis 20. Oktober findet das nächste Kupferfest statt. Aktuell steckt die Veranstaltung noch in der Planung. Auf der Internetseite www.kupferfest.de gibt Poschke aber schon einen ersten Ausblick, was die Besucher erwartet.

Neben der Händler- und Foodmeile sind auch ein Mittelaltermarkt, eine große Tombola und Auftritte der Band Atemlos, eines Roland-Kaiser-Doubles und der Königeröder Blasmusikanten geplant. Händler, Unternehmer, Handwerker und Vereine sind aufgerufen, sich am Fest zu beteiligen.

Neben der finanziellen Unterstützung bringt sich die Stadt noch in weiteren Punkten ein. So übernimmt der Bürgermeister, Dirk Fuhlert (parteilos), die Schirmherrschaft, die Stadt regelt die Absperrung des Festgeländes und sie ist für die neue Repräsentationsfigur verantwortlich. Im Rahmen des bisherigen Zwiebelmarkts gab es auch immer eine Zwiebelkönigin, diese Ära endete aber mit dem Aus des Festes.

Kupferkönigin gesucht

Die Stadt hatte daher Anfang 2024 nach einer neuen Figur gesucht und die Bürger zu verschiedenen Vorschlägen abstimmen lassen. 40 Prozent aller Teilnehmer entschieden sich für die Kupferkönigin, die die Kupferstadt repräsentieren soll.

Die Bewerbungsfrist für Kandidaten ab 18 Jahre endet am 30. Juni. Die Robe der Königlichen Hoheit, ein professionelles Fotoshooting sowie weiteres, zum zweijährigen Amt gehörendes Equipment werden durch die Stadt und beteiligte Sponsoren zur Verfügung gestellt.

Bewerbungen für das Amt der Kupferkönigin gehen an: Stadt Hettstedt, Markt 1 – 3, 06333 Hettstedt oder per E-Mail an [email protected].