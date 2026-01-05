Umbaupläne kommen voran Konsum Molmerswende: Wie sich ein alter Laden zum Treffpunkt für Jung und Alt wandelt
In Eigenregie wird der alte Konsum in Molmerswende von den Einwohnern umgestaltet. Was unter dem Dach des Hauses alles entstehen soll, wenn noch mehr Sponsoren den Akteuren unter die Arme greifen würden.
05.01.2026, 18:00
Molmerswende/MZ. - Das frühere Gasthaus „Zur Tenne“ in Molmerswende steht zum Verkauf. Die Stadt Mansfeld will die Immobilie veräußern und sucht seit längerem einen interessierten Käufer. Die Pläne wirken sich auch auf das ganz in der Nähe liegende Konsum-Gebäude aus.