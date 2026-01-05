Umbaupläne kommen voran Konsum Molmerswende: Wie sich ein alter Laden zum Treffpunkt für Jung und Alt wandelt

In Eigenregie wird der alte Konsum in Molmerswende von den Einwohnern umgestaltet. Was unter dem Dach des Hauses alles entstehen soll, wenn noch mehr Sponsoren den Akteuren unter die Arme greifen würden.