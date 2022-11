Knapp sieben Jahre Haft für 34-Jährigen - Warum die Verteidigung gegen das Urteil Revision einlegt

Halle/Hettstedt/MZ/JM - Im Prozess um mehrere schwere Straftaten in Hettstedt ist das Urteil des Landgerichts Halle noch nicht rechtskräftig geworden. Die 1. Große Strafkammer hatte den 34-jährigen Angeklagten in der vergangenen Woche zu sechs Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem ordneten die Richter die Unterbringung des seit langem drogenabhängigen Mannes in einer Entziehungsanstalt an.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.