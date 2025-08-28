Die Stadtverwaltung Hettstedt prüft derzeit verschiedene bauliche Möglichkeiten an der Novalisgrundschule.

Klappt es doch mit dem Sonnensegel an der Novalisgrundschule in Hettstedt?

Die Schüler wünschen sich ein Sonnensegel auf ihrem Pausenhof der Novalisgrundschule in Hettstedt.

Hettstedt/MZ. - Gute Nachrichten für die Novalisgrundschule in Hettstedt. Wie Hettstedts Bauamtsleiterin Katja Corente informiert, werde man sich noch einmal mit der Thematik „Sonnensegel“ befassen. Im Juni hatte die Schule einen Spendenaufruf gestartet, um für den Pausenhof eine Beschattung in Form eines Segels anzuschaffen. Auch im Hettstedter Stadtrat war das Thema, wo Ratsmitglied Mario Lenke (Die Linke) den Aufruf teilte und Spenden für die Schule sammelte.