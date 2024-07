Kleine Waldentdecker Kita „Einetalzwerge“ in Alterode erhält Zertifikat „Waldfuchs“ der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Die Kita „Einetalzwerge“ aus Alterode hat am Waldfüchse-Programm der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald teilgenommen und sich zum Waldkindergarten auszeichnen lassen. Was die Prüfung für das Zertifkat beinhaltete und was nun folgt.