Schnelleres Internet für Hettstedt Kein Schema-F-Prinzip: So läuft der Ausbau des Glasfasernetzes bei Elektrofunk in Hettstedt
Der Glasfaserausbau der Firma Elektrofunk in Hettstedt schreitet weiter voran. Warum es aber mit den Anschlüssen in die Wohnungen noch einige Jahre dauern könnte.
28.08.2025, 18:00
Hettstedt/MZ. - Der Ausbau des Glasfasernetzes der Hettstedter Firma Elektrofunk schreitet weiter voran. „Mit dem Tiefbau sind wir komplett durch. Und wir haben jetzt alle Häuser mit Glasfaser angeschlossen“, sagt Mario Worch, der zusammen mit seiner Schwester Alexandra Kellner das Unternehmen leitet.