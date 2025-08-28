Der Glasfaserausbau der Firma Elektrofunk in Hettstedt schreitet weiter voran. Warum es aber mit den Anschlüssen in die Wohnungen noch einige Jahre dauern könnte.

Kein Schema-F-Prinzip: So läuft der Ausbau des Glasfasernetzes bei Elektrofunk in Hettstedt

Die Firma Elektrofunk baut in Hettstedt ein eigenes Glasfasernetz aus.

Hettstedt/MZ. - Der Ausbau des Glasfasernetzes der Hettstedter Firma Elektrofunk schreitet weiter voran. „Mit dem Tiefbau sind wir komplett durch. Und wir haben jetzt alle Häuser mit Glasfaser angeschlossen“, sagt Mario Worch, der zusammen mit seiner Schwester Alexandra Kellner das Unternehmen leitet.