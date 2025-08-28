weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  Schnelleres Internet für Hettstedt: Kein Schema-F-Prinzip: So läuft der Ausbau des Glasfasernetzes bei Elektrofunk in Hettstedt

Der Glasfaserausbau der Firma Elektrofunk in Hettstedt schreitet weiter voran. Warum es aber mit den Anschlüssen in die Wohnungen noch einige Jahre dauern könnte.

Von Tina Edler 28.08.2025, 18:00
Die Firma Elektrofunk baut in Hettstedt ein eigenes Glasfasernetz aus.
Die Firma Elektrofunk baut in Hettstedt ein eigenes Glasfasernetz aus. (Foto: picture alliance/dpa)

Hettstedt/MZ. - Der Ausbau des Glasfasernetzes der Hettstedter Firma Elektrofunk schreitet weiter voran. „Mit dem Tiefbau sind wir komplett durch. Und wir haben jetzt alle Häuser mit Glasfaser angeschlossen“, sagt Mario Worch, der zusammen mit seiner Schwester Alexandra Kellner das Unternehmen leitet.