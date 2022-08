Käufer in Hettstedt und Eisleben sind zurückhaltender als früher

Hettstedt/MZ - Einige vereinzelte Passanten sind auf dem Hettstedter Markt unterwegs. Karl Beyer beobachtet sie, während er an der Tür seines Ladengeschäftes lehnt. In der fünften Generation führt er das Geschäft, in dem man zunächst Nähmaschinen kaufen konnte. Jetzt blitzen schmucke Fahrräder im Verkaufsraum. Allerdings niemand kommt, um sie anzuschauen. Seit der „Ratskeller“ geschlossen sei, komme auch viel weniger Laufkundschaft. Die Ärzte sind nun die Zugpferde, deretwegen die Menschen aus den Dörfern in die Kupferstadt kommen.