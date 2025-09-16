Die sechs Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Hettstedt haben sich in der Hafenbar Hettstedt in einem Forum den Bürgern vorgestellt. Welche Themen dort angesprochen wurden.

Kandidatenforum in der Hafenbar Hettstedt: So präsentieren sich die sechs Anwärter für den Bürgermeisterposten

Die sechs Bürgermeisterkandiaten Silke Aermes (FBM), Dirk Ermisch (parteilos), Steffi Rieger (parteilos), Silvia Scharschmidt (parteilos), Frank Tallig (CDU) und André Ulrich (parteilos) (v.li.) haben sich in der Hafenbar Hettstedt bei einem Forum, moderiert durch Franziska Hilmer (Mitte), den Fragen der Bürger gestellt.

Hettstedt/MZ. - Zum ersten Mal haben sich die sechs Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 26. Oktober in Hettstedt den Bürgern und ihren Fragen gestellt. In der Hafenbar in Hettstedt wurde im Rahmen des Streetfoodmarkts ein Kandidatenforum abgehalten. Organisiert hatten das der Kreis- Kinder- und Jugendring Mansfeld-Südharz in Zusammenarbeit mit der Hafenbar Hettstedt, die beide im Vorfeld Fragen aus der Bevölkerung – sowohl von Kindern und Jugendlichen als auch von Erwachsenen – gesammelt hatten.