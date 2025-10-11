Wahl: André Ulrich tritt als Parteiloser bei der Bürgermeisterwahl in Hettstedt an. Es ist bereits die zweite Wahl für den heute 46-Jährigen. Was er in der Kupferstadt verändern möchte.

Kandidat André Ulrich tritt zum zweiten Mal an und möchte Hettstedt endlich zur kinderfreudlichen Stadt machen

André Ulrich tritt als Parteiloser bei der Bürgermeisterwahl in Hettstedt an. Mit einem eigenen Geschäft kämpft er gegen das Ladensterben rund um den Markt, den er mit dem Saigertor im Hintergrund als Fotomotiv gewählt hat.

Hettstedt/MZ. - „Rückblickend muss ich sagen, dass ich damals möglicherweise nicht bereit war für dieses Amt“, sagt André Ulrich. Vor sieben Jahren trat der heute 46-Jährige bereits bei der Bürgermeisterwahl in Hettstedt an. Mit 12,7 Prozent der Stimmen landete er damals auf dem zweiten Platz hinter Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos), der auf 57,9 Prozent kam. Mittlerweile, so Ulrich, der zweifacher Vater ist, habe er sich „unheimlich weiterentwickelt“ und sei bereit. Weswegen er nun erneut als Parteiloser für das Amt des Bürgermeisters kandidiert.