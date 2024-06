Mary-Ann Lanfermann ist die neue Streetworkerin in und für Hettstedt. Was die 22-Jährige für Ziele und Ideen hat.

Hettstedt/MZ. - „Das ist eine Arbeit, die mache ich mit ganzem Herzen“, sagt Mary-Ann Lanfermann. Die 22-Jährige ist seit Anfang Juli die neue Streetworkerin in und für Hettstedt. Aber im Bereich der Jugendarbeit keineswegs unbekannt. Bereits während ihrer Schulzeit war sie als Vorsitzende des Leo-Clubs Hettstedt – der Nachwuchstruppe des Lions-Clubs – tätig und hat in ihrer Freizeit im Haus der Jugend ausgeholfen und Kinder- und Jugendcamps im Landkreis unterstützt. Außerdem engagiert sie sich seit geraumer Zeit federführend in der Neugestaltung eines Kinder- und Jugendrats in Hettstedt.