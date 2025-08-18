Das Kochstedter Heidefest ging am Wochenende in seine nunmehr 16. Runde. Wer die neue Heidekönigin ist und warum die Organisatoren entspannt in die Zukunft blicken.

Lächeln statt Sorgenfalten und eine neue Königin - So war die 16. Auflage des Kochstedter Heidefestes

Das Festzelt war das ganze Wochenende gut besucht.

Kochstedt/MZ. - Man muss selbst nicht von blauem Blute sein oder einen Prinzen mit entsprechendem Adelstitel heiraten, um in Kochstedt Heidekönigin zu werden. Es reichen ein paar richtig beantwortete Fragen zu Dessaus größtem Vorort und ausreichender Applaus des Publikums im Festzelt, um den Heidethron zu erklimmen.