Das Kochstedter Heidefest ging am Wochenende in seine nunmehr 16. Runde. Wer die neue Heidekönigin ist und warum die Organisatoren entspannt in die Zukunft blicken.

Von Danny Gitter Aktualisiert: 18.08.2025, 17:28
Das Festzelt war das ganze Wochenende gut besucht.
Das Festzelt war das ganze Wochenende gut besucht. Foto: Danny Gitter

Kochstedt/MZ. - Man muss selbst nicht von blauem Blute sein oder einen Prinzen mit entsprechendem Adelstitel heiraten, um in Kochstedt Heidekönigin zu werden. Es reichen ein paar richtig beantwortete Fragen zu Dessaus größtem Vorort und ausreichender Applaus des Publikums im Festzelt, um den Heidethron zu erklimmen.