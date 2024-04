Brandschutz in Mansfeld-Südharz

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Verwaltung und Feuerwehrleute sind sich da absolut einig: Es gibt keinen Ausbildungsstau bei den Feuerwehren im Landkreis Mansfeld-Südharz, der der Corona-Pandemie geschuldet ist. Da kann man, so sieht es jedenfalls aus, in den Führungsgremien der hiesigen Freiwilligen Feuerwehren fragen, wen man möchte. Man ist sich sehr einig, alles, was Feuerwehren und Landkreis tun konnten, um diesen Ausbildungsstau zu verhindern, haben sie erfolgreich getan.