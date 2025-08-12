weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Graffiti und ungebetene Gäste: „Güterwagen sind keine Klettergerüste“: Waggonwerkstatt-Firma in Hettstedt kämpft gegen Lost-Place-Image

Die LTH Waggonwerkstatt GmbH ist auf dem Schienennetz rund um den Hettstedter Stadtteil Burgörner-Altdorf aktiv und hat dort regelmäßig mit ungebetenen Gästen zu tun.

Von Tina Edler 12.08.2025, 18:00
Die LTH Waggonwerkstatt GmbH hat am Lichtlöcherberg in Hettstedt einen Standort und saniert und wartet dort Bahnwaggons.
Hettstedt/MZ. - Etliche Waggons stehen auf den Gleisen zwischen dem Hettstedter Stadtteil Burgörner-Altdorf und dem Lichtlöcherberg. Teilweise sind sie mit Graffiti beschmiert und optisch in die Jahre gekommen. Was auf den ersten Blick wie ein Lost Place einer Bahnanlage anmutet, ist aber keiner. „Wir haben hier einen aktiven Eisenbahnbetrieb“, sagt Matthias Junge. Er ist Werkleiter der LTH Waggonwerkstatt GmbH in Hettstedt, die die alten Güterwagen wieder instandsetzt.