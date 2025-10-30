Nachhaltige Idee aus Blumerode Grüne Retter-Kisten: Wie eine Gärtnerei Pflanzen vor dem Kompost bewahrt

Lebensmittel retten kennt inzwischen fast jeder – aber Pflanzen retten? Ein Mathematik-Student aus Blumerode hatte eine ungewöhnliche Idee, die seine Familie sofort begeisterte. Heute entstehen daraus liebevoll gepackte Retter-Kisten mit gesunden Pflanzen, die sonst auf dem Kompost gelandet wären. Was steckt hinter der grünen Mission und wie kann man selbst Teil davon werden?