Nachhaltige Idee aus Blumerode Grüne Retter-Kisten: Wie eine Gärtnerei Pflanzen vor dem Kompost bewahrt
Lebensmittel retten kennt inzwischen fast jeder – aber Pflanzen retten? Ein Mathematik-Student aus Blumerode hatte eine ungewöhnliche Idee, die seine Familie sofort begeisterte. Heute entstehen daraus liebevoll gepackte Retter-Kisten mit gesunden Pflanzen, die sonst auf dem Kompost gelandet wären. Was steckt hinter der grünen Mission und wie kann man selbst Teil davon werden?
30.10.2025, 10:30
Blumerode/MZ - Lebensmittel retten, das kennen inzwischen viele. Doch Pflanzen? Für Raphael Voigt war das ein naheliegender Gedanke. Der Mathematik-Student nutzt seit längerem Apps zur Lebensmittelrettung, die einerseits Ressourcen und andererseits sein studentisches Budget schonen.