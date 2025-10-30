weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Nachhaltige Idee aus Blumerode: Grüne Retter-Kisten: Wie eine Gärtnerei Pflanzen vor dem Kompost bewahrt

Nachhaltige Idee aus Blumerode Grüne Retter-Kisten: Wie eine Gärtnerei Pflanzen vor dem Kompost bewahrt

Lebensmittel retten kennt inzwischen fast jeder – aber Pflanzen retten? Ein Mathematik-Student aus Blumerode hatte eine ungewöhnliche Idee, die seine Familie sofort begeisterte. Heute entstehen daraus liebevoll gepackte Retter-Kisten mit gesunden Pflanzen, die sonst auf dem Kompost gelandet wären. Was steckt hinter der grünen Mission und wie kann man selbst Teil davon werden?

Von Kathrin Labitzke 30.10.2025, 10:30
Kathrin und Christian Voigt vom Voigt Landschaftsbau in Blumerode bieten täglich Retter-Kisten an, die per App oder vor Ort gekauft werden können. Info: Die Gärtnerei hat Dienstag bis Freitag von 10-12 Uhr und von 14-16.30 Uhr geöffnet.
Kathrin und Christian Voigt vom Voigt Landschaftsbau in Blumerode bieten täglich Retter-Kisten an, die per App oder vor Ort gekauft werden können. Info: Die Gärtnerei hat Dienstag bis Freitag von 10-12 Uhr und von 14-16.30 Uhr geöffnet. (Foto: Kathrin Labitzke)

Blumerode/MZ - Lebensmittel retten, das kennen inzwischen viele. Doch Pflanzen? Für Raphael Voigt war das ein naheliegender Gedanke. Der Mathematik-Student nutzt seit längerem Apps zur Lebensmittelrettung, die einerseits Ressourcen und andererseits sein studentisches Budget schonen.