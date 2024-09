Ermittlungserfolg der Polizei Gestohlenes Auto taucht nach Einbruch in Hettstedt wieder auf

Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hettstedt ist das gestohlene Auto wieder aufgetaucht. Die Polizei stellte es am Dienstagnachmittag in der Randsiedlung sicher. Anderes Diebesgut ist aber weiter verschwunden.