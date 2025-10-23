Der Gartenverein „Sonnenblick“ aus Welbsleben hat eine Spendenaktion gestartet, um einen neuen Spielplatz bauen zu können. Dabei kamen über 7.600 Euro zusammen.

Gemeinsam zum Ziel: Wie Firmen und Bürger in Welbsleben helfen, Geld für neuen Spielplatz zu sammeln

Große Freude bei den Mitgliedern des Gartenvereins in Welbsleben und den Kindern – sie bekommen dank einer gelungenen Spendenaktion einen neuen Spielplatz vor dem Gartenvereinshaus gebaut.

Welbsleben/MZ. - Etwas trostlos und in die Jahre gekommen präsentiert sich der Spielplatzbereich vor dem Vereinshaus des Gartenvereins „Sonnenblick“ in Welbsleben. Doch das hat bald ein Ende, denn die Mitglieder haben eine Spendenaktion gestartet, um das nötige Geld für einen neuen Spielplatz zu sammeln. Insgesamt 7.635 Euro kamen dabei zusammen, teilt Welbslebens Ortsbürgermeisterin Catharina Marscheider stolz mit. „Jetzt können wir in die Planungsphase gehen und unseren Spielplatz neu aufleben lassen“, sagt sie.