Der 15-jährige Marian Zingel unterstützt mit einer digitalen Übersicht die Veranstalter von „Advent in den Höfen“. Was sein Onkel Peter Miosge davon hält.

Friesdorfer „Advent in den Höfen“ per App erkunden - ein 15-Jähriger macht's möglich

Peter Miosge testet die App, die sein Neffe Marian Zingel für "Advent in den Höfen" in Friesdorf erstellt hat.

Friesdorf/MZ. - Hinter den Kulissen nehmen die Vorbereitungen für das winterliche Spektakel „Advent in den Höfen“ in Friesdorf Fahrt auf. Am 30. November und 1. Dezember sind Einwohner und Gäste in den kleinen idyllisch gelegenen Mansfelder Ortsteil eingeladen, um von Hof zu Hof zu flanieren, die verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten zu probieren, in den Angeboten zu stöbern und sich damit auf die bevorstehende Weihnachtszeit einzustimmen.