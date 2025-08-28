Kinderbetreuung in Hetttsedt Erlebnisspielplatz in der Kita „Weltentdecker“ in Hettstedt wächst weiter

Der Spielplatz im Garten der Kita „Weltentdecker“ in Hettstedt nimmt weiter Form an. Mittlerweile ist der nächste Abschnitt freigegeben worden. Welche Arbeiten noch anstehen.