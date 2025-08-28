weather regenschauer
  4. Kinderbetreuung in Hetttsedt: Erlebnisspielplatz in der Kita „Weltentdecker“ in Hettstedt wächst weiter

Der Spielplatz im Garten der Kita „Weltentdecker“ in Hettstedt nimmt weiter Form an. Mittlerweile ist der nächste Abschnitt freigegeben worden. Welche Arbeiten noch anstehen.

Von Tina Edler Aktualisiert: 28.08.2025, 09:30
Sanna, Paul und Husam (v.li.) kümmern sich mit der pädagogische Fachkraft Jacqueline Reinhardt um die neuen Hochbeete der Kita.
Sanna, Paul und Husam (v.li.) kümmern sich mit der pädagogische Fachkraft Jacqueline Reinhardt um die neuen Hochbeete der Kita. (Foto: C. Kretschmer)

Hettstedt/MZ. - Der nächste Teilabschnitt des Gartenspielplatzes in der Kita „Weltentdecker“ ist fertig. „Die Kinder haben sofort Gefallen daran gefunden und die Spielgeräte in Beschlag genommen“, sagt Clemens Kretschmer, stellvertretender Leiter, zufrieden.