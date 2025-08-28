Kinderbetreuung in Hetttsedt Erlebnisspielplatz in der Kita „Weltentdecker“ in Hettstedt wächst weiter
Der Spielplatz im Garten der Kita „Weltentdecker“ in Hettstedt nimmt weiter Form an. Mittlerweile ist der nächste Abschnitt freigegeben worden. Welche Arbeiten noch anstehen.
Aktualisiert: 28.08.2025, 09:30
Hettstedt/MZ. - Der nächste Teilabschnitt des Gartenspielplatzes in der Kita „Weltentdecker“ ist fertig. „Die Kinder haben sofort Gefallen daran gefunden und die Spielgeräte in Beschlag genommen“, sagt Clemens Kretschmer, stellvertretender Leiter, zufrieden.