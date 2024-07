Enrico Wöller ist der neue Bauamtsleiter der Stadt Arnstein.

Was der 46-Jährige vorher gemacht hat und wie es ihn in die Einheitsgemeinde zog.

Quenstedt/MZ. - „Ich hätte nie gedacht, dass eine bergige Landschaft in meinen Fokus rückt und mir gefällt. Das erweitert ein bisschen den Horizont als Flachländer“, sagt Enrico Wöller mit einem Augenzwinkern. Vor zwei Jahren hat der in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern) geborene Bauingenieur gemeinsam mit seiner Frau ein altes Haus in Bräunrode gekauft und saniert.