Der Real-Markt im Gewerbegebiet in Hettstedt schließt zum 31. März 2024. Die Stadt Hettstedt will sich für eine Neuansiedlung stark machen. Was Bürgermeister Dirk Fuhlert plant.

Hettstedt/MZ. - Jetzt ist es amtlich: Ende März 2024 schließt der Real-Markt im Gewerbegebiet in der Kämmritzer Straße in Hettstedt. Damit ist der Hettstedter Markt einer von insgesamt 45 „mein real“-Märkten deutschlandweit, die am 31. März ihre Pforten für immer schließen. Betroffen sind in der Region auch der Standort in Querfurt und die beiden Märkte in Halle-Neustadt und in Halle-Peißen.