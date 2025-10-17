Pilotprojekt bei Firma HMT in Hettstedt Eigenes Mobilfunknetz in den Werkhallen - was sich HMT in Hettstedt davon verspricht
Der Hettstedter Aluminiumverarbeiter HMT Höfer hat ein eigenes 5G-Mobilfunknetz in Betrieb genommen. Was sich die Firma davon verspricht und wie die aktuelle Lage in der Industrie ist.
Hettstedt/MZ. - Ein neues firmeneigenes 5G-Mobilfunknetz ist bei der HMT Höfer Metall Technik GmbH & Co. KG in Hettstedt installiert worden. „Das ist ein Pilotprojekt in Sachsen-Anhalt“, sagte Christian Schwarz, Geschäftsführer des Metallverarbeitungsunternehmens. Das sogenannte Campusnetz ist jetzt offiziell gestartet worden. Das Land Sachsen-Anhalt und der Bund haben Planung, Aufbau und Betrieb des Netzes mit rund 1,2 Millionen Euro gefördert.