Der Hettstedter Aluminiumverarbeiter HMT Höfer hat ein eigenes 5G-Mobilfunknetz in Betrieb genommen. Was sich die Firma davon verspricht und wie die aktuelle Lage in der Industrie ist.

Eigenes Mobilfunknetz in den Werkhallen - was sich HMT in Hettstedt davon verspricht

Die Firma HMT in Hettstedt hat ein eigenes Mobilfunknetz in Betrieb genommen. In allen Gebäuden werden die Sende- und Endgeräte (vorn) installiert.

Hettstedt/MZ. - Ein neues firmeneigenes 5G-Mobilfunknetz ist bei der HMT Höfer Metall Technik GmbH & Co. KG in Hettstedt installiert worden. „Das ist ein Pilotprojekt in Sachsen-Anhalt“, sagte Christian Schwarz, Geschäftsführer des Metallverarbeitungsunternehmens. Das sogenannte Campusnetz ist jetzt offiziell gestartet worden. Das Land Sachsen-Anhalt und der Bund haben Planung, Aufbau und Betrieb des Netzes mit rund 1,2 Millionen Euro gefördert.