Durchwachsener Freibadsommer in Hettstedt

Hettstedt/MZ - 4.545 Besucher sind in diesem Jahr im Hettstedter Freibad gezählt worden, so die Bilanz der Stadtverwaltung. Ein überschaubares Ergebnis und deutlich weniger als in den Jahren zuvor, als über 7.000 Gäste im Jahr 2019 und sogar mehr als 9.000 Besucher im Jahr 2018 in die Hettstedter Fluten sprangen. Als Gründe führen Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) und Mario Reise, Sachgebietsleiter des Bereichs Schulen, Sport, Tourismus und Jugend, das wenig badefreundliche Wetter und einen spätereren Saisonstart durch die Coronapandemie ins Feld.

Rund 208.000 Euro hat die Stadt für das Bad in diesem Jahr ausgegeben. Dabei handle es sich aber um eine vorläufige Zahl, sagt Reise dazu im Schul-, Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss. Offen seien noch die endgültigen Abrechnungen für Wasser und Strom, die Anfang 2022 folgen. Mit dem neuen Betreiber, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Ortsgruppe Wernigerode, die seit diesem Jahr das Objekt betreut und beispielsweise die Rettungsschwimmer stellt, sei man zufrieden.

Für Diskussion sorgten allerdings die Öffnungszeiten. Statt wie in den Vorjahren von morgens bis spät abends das Bad geöffnet zu haben, gab es in diesem Jahr unter anderem auch wetterbedingt kürzere Zeiten. Die „Frühschwimmer“, die sonst bereits um 8 Uhr ihre Bahnen ziehen, mussten dies auf 10 Uhr verlegen, sagte Fuhlert. Problematischer war es bei den Volleyballern, die bisher in den Abendstunden auf dem Beachvolleyballfeld trainierten.

Da das Bad des öfteren bereits ab 17 Uhr geschlossen wurde, mussten die Sportler auf andere Sportstätten ausweichen. Wie Mario Brettschneider vom Volleyballverein sagt, wolle man am Freibad aber weiter festhalten und könne sich als Lösung künftig einen Nutzungsvertrag mit der Stadt vorstellen.