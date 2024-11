Mansfeld/MZ. - Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld ist zu Ende gegangen. Nach Angaben von Hauptamtsleiter Marco Sommer haben drei Interessenten ihre Unterlagen eingereicht. Die letzte Bewerbung ging ihm zufolge am vergangenen Dienstag pünktlich vor Ablauf der gesetzten Frist ein.

Drei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Mansfeld

Eine Frau und zwei Männer wollen um die Gunst der Wähler für die Funktion des hauptamtlichen Bürgermeisters werben: Lisa Mertens aus Vatterode wird als Einzelbewerberin antreten. Amtsinhaber Andreas Koch (Freie Bürger Mitteldeutschland) plant, eine zweite Amtszeit anzuschließen. Für die AfD will Reiner Kretschmann antreten, der für seine Partei bereits als Fraktionschef im Mansfelder Stadtrat sitzt.

Nach einer ersten Prüfung steht laut Sommer nichts im Wege, die drei Kandidaten zur Wahl zuzulassen. Die offizielle Bestätigung trifft per Beschluss der Wahlausschuss, der in der nächsten Woche tagt. In dieser Beratung sollen auch die eingegangenen Vorschläge der Kandidaten für die Ergänzungswahlen in den noch nicht vollständigen Ortschaftsräten von Abberode, Annarode, Biesenrode, Braunschwende und Piskaborn geprüft und bestätigt werden.

Bürgermeisterkandidaten sollen sich vorstellen

Die drei Bürgermeisterkandidaten werden sich vor der Wahl am 26. Januar des nächsten Jahres noch in einer offiziellen Vorstellungsrunde der Öffentlichkeit präsentieren und sich den Fragen der Einwohner stellen.

„Der Termin für diese Veranstaltung muss jetzt noch mit den Kandidaten abgestimmt werden“, so der Hauptamtsleiter auf Anfrage der MZ. Nach jetzigem Stand peilt er einen Termin entweder zum Jahresende beziehungsweise zum Anfang des nächsten Jahres an. Der Weihnachtsfrieden soll bei der Terminplanung gewahrt werden.

Die Bürgermeisterwahl wird erforderlich, weil die siebenjährige Amtszeit von Koch zum 1. Mai des nächsten Jahres endet. Sollte nach der Wahl am 26. Januar eine Stichwahl nötigt sein, ist dafür der 16. Februar vorgesehen.