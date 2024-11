Welbsleben/MZ. - Deftig, sehr fleischhaltig und oft in Verbindung mit Schmortöpfen: So präsentiert sich der Inhalt des ersten Welbsleber Männer-Kochbuchs. Entstanden ist es in den Reihen der Mitglieder, die jede Woche den Männer-Treff im „Dorfstübchen“ in Welbsleben besuchen.

›› Das Männerkochbuch ist zum Preis von sieben Euro im „Dorfstübchen“ Welbsleben oder einem Vorstandsmitglied erhältlich. Kontakte unter: www.welbslebenleben.de

Männer aus Welbsleben bringen Kochbuch heraus

Bereits in den vergangenen Jahren wurden seitens der Frauen Backbücher mit Lieblingsrezepten der Welbsleberinnen herausgebracht. Nachdem nun im Frühjahr 2024 auch noch die Küche im „Dorfstübchen“ mittels Fördermitteln saniert und mit reichlich Zubehör ausgestattet wurde, stieg auch die Kochleidenschaft im Treff.

„So entstand recht schnell die Idee, dass nach zwei erfolgreichen Rezeptbüchern der Frauen nun die Zeit für ein Männerkochbuch reif war“, teilt Walter Helbling mit. Er selbst ist nicht nur Vorstandsmitglied im Verein „Welbslebenleben“, der das Dorfstübchen betreibt, sondern auch Teil der kochfreudigen Männerrunde. „Bis zu den Sommerferien wurden Rezepte gesammelt, dann gestaltet und gedruckt“, sagt Helbling.

So sieht es aus, das Kochbuch, das die Mitglieder des Männer-Treffs aus dem Dorfstübchen in Welbsleben herausgebracht haben. (Foto: Walter Helbling)

Nun stellten die Männer ihr Erstlingswerk, in denen die Rezepte ausführlich beschrieben und bebildert sind, offiziell vor und wurden gleich selbst noch überrascht. Die Frauen aus der Nähgruppe des „Dorfstübchens“ verzierten für jeden der Koch-Männer eine eigene Schürze samt Namen.