Von der Stadtmitte an den Ortsrand: Lidl ist in Hettstedt vom Doktorsteg an den Kämmritzer Weg gezogen. Hier war im einstigen Baumarkt-Gebäude viel Platz. Der wurde für extra breite Gänge genutzt. Aber nicht nur das kann die Kunden überzeugen.

Von Susanne Christmann 11.12.2025, 18:00
Extrabreite Gänge machen bei Lidl im Kämmritzer Weg das Einkaufen komfortabel.
Extrabreite Gänge machen bei Lidl im Kämmritzer Weg das Einkaufen komfortabel. (Foto: Susanne Christmann)

Hettstedt/MZ. - „Wir sind extra aus Gerbstedt gekommen“, sagt Heidi Markus. „Wir haben in der Zeitung gelesen, dass Lidl hier einen Markt aufmacht.“ Der Weg habe sich gelohnt, meint sie, weil die breiten Gänge das Einkaufen so komfortabel machen würden.