Neueröffnung am Kämmritzer Weg Der erste Eindruck - Was die Kunden am neuen Lidl in Hettstedt besonders schätzen

Von der Stadtmitte an den Ortsrand: Lidl ist in Hettstedt vom Doktorsteg an den Kämmritzer Weg gezogen. Hier war im einstigen Baumarkt-Gebäude viel Platz. Der wurde für extra breite Gänge genutzt. Aber nicht nur das kann die Kunden überzeugen.