Eil
Neueröffnung am Kämmritzer Weg Der erste Eindruck - Was die Kunden am neuen Lidl in Hettstedt besonders schätzen
Von der Stadtmitte an den Ortsrand: Lidl ist in Hettstedt vom Doktorsteg an den Kämmritzer Weg gezogen. Hier war im einstigen Baumarkt-Gebäude viel Platz. Der wurde für extra breite Gänge genutzt. Aber nicht nur das kann die Kunden überzeugen.
11.12.2025, 18:00
Hettstedt/MZ. - „Wir sind extra aus Gerbstedt gekommen“, sagt Heidi Markus. „Wir haben in der Zeitung gelesen, dass Lidl hier einen Markt aufmacht.“ Der Weg habe sich gelohnt, meint sie, weil die breiten Gänge das Einkaufen so komfortabel machen würden.