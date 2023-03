Sandersleben/MZ - „Es wird im September weiter zwei Schulen geben“, sagte Frank Sehnert (parteilos), Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein, in der Ortschaftsratssitzung in Sandersleben am Montagabend. Dorthin waren, wie bereits zum Bauausschuss in der vergangenen Woche, weit über 60 Bürger gekommen, um über die Schulschließungspläne der Stadt zu diskutieren.

