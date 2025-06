In Hettstedt findet am 22. Juni der erste Berggrenzlauf statt. Zur Auswahl stehen drei Strecken für Erwachsene und Kinder.

Das erwartet Teilnehmer und Besucher beim ersten Berggrenzlauf in Hettstedt am 22. Juni

Am 22. Juni findet der erste Berggrenzlauf in Hettstedt statt. Die historische Seilscheibe (hier im Bild) steht im Mansfeld-Museum und wird bei zwei Strecken passiert.

Hettstedt/MZ. - Zum ersten Mal findet am kommenden Sonntag, 22. Juni, der Berggrenzlauf in Hettstedt statt. Initiator ist das Team der Hafenbar Hettstedt rund um Betreiber Christian Czeh. „Wir haben über Hundert Anmelder im Erwachsenenbereich und 50 bei den Bambinis“, sagt Czeh. Aber auch Kurzentschlossene haben immer noch die Chance, am Lauf teilzunehmen. „Es gibt noch die Möglichkeit, sich am Sonntag zwischen 9 und 9.45 Uhr nachzumelden“, erklärt Czeh dazu.