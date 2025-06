Ein Hyprid-Auto stand in Braunsbedra lichterloh in Flammen. Warum das Auto geflutet wurde.

Braunsebdra - In Braunsbedra ist es am Donnerstag 9.32 Uhr zu einem Fahrzeugbrand eines Elektroautos gekommen. Beim Eintreffen der Braunsbedraer Feuerwehr in der Merseburger Straße stand das Auto, welches sich als Hybrid herausstellte, bereits lichterloh in Flammen, erklärte Stadtwehrleiter Thomas Schulze. Die Kameraden begannen mit den Löscharbeiten und versuchten weiterhin „die Energie runterzudrücken“, erzählte er. Mit einer Wärmebildkamera wurde das Auto weiterhin kontrolliert.