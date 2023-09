Janet Klaus tritt als SPD-Kandidatin bei der Bürgermeisterwahl in der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein an. Die Burgruine Arnstein wieder touristisch zugänglich zu machen, ist nur eine der Ideen der 36-Jährigen.

Bräunrode/MZ - „Es ist Zeit für einen Generationswechsel. Ich sehe, was wir alles besser machen können“, sagt Janet Klaus. Aus ihrer Sicht befindet sich die Einheitsgemeinde Stadt Arnstein derzeit im Stillstand. Die Burgruine Arnstein, als Namensgeber, verkörpere das sehr gut, so Klaus. Als Kandidatin bei der Bürgermeisterwahl will die 36-Jährige deswegen einen Wandel herbeiführen. Nicht nur am historischen Wahrzeichen selbst. Klaus tritt über die Liste der SPD an und ist eine von vier Kandidaten.