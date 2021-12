Auto mit gestohlenem Kennzeichen fährt sich in Hettstedt im Schlamm fest

Hettstedt/MZ - Durch einen Zeugen ist die Polizei am Montagmittag auf ein Auto in Hettstedt aufmerksam gemachte worden, welches eigentlich nicht mehr fahren dürfte. Dabei stellte sich der Sachverhalt anders da, als zunächst vom Zeugen gemeldet: Dieser hatte von einem Pkw ohne Kennzeichen gesprochen, der sich im Bereich Meisberg im Schlamm festgefahren habe. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellte sie einen Wagen fest, dessen Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden waren. Zudem war das Fahrzeug bereits außer Betrieb gesetzt. Gegen die drei Insassen des Pkw wurden Strafanzeigen aufgenommen, so die Polizei.