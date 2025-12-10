weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Technische und organisatorische Defizite: Arnsteiner Bauhof wird unter die Lupe genommen

Technische und organisatorische Defizite Arnsteiner Bauhof wird unter die Lupe genommen

Die Stadt beauftragt ein externes Unternehmen, um den Bauhof und seine gesamten Strukturen bewerten zu lassen. Ziel ist, den Bauhof effizienter zu entwickeln.

Von Tina Edler 10.12.2025, 11:00
Der Bauhof der Stadt Arnstein bekommt eine Organisationsuntersuchung.
Der Bauhof der Stadt Arnstein bekommt eine Organisationsuntersuchung. (Foto: imago images/avanti)

Quenstedt/MZ - Die Stadt Arnstein möchte eine Organisationsuntersuchung für ihren Bauhof durchführen lassen. Begründet wird es damit, dass Aufgaben bisher teilweise redundant und ohne einheitliches Steuerungssystem erfüllt wurden. „Wir wollen den Bauhof in den nächsten Jahren effizient entwickeln“, sagte Arnsteins Bürgermeisterin Janet Klaus (SPD) dazu.