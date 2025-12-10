Die Stadt beauftragt ein externes Unternehmen, um den Bauhof und seine gesamten Strukturen bewerten zu lassen. Ziel ist, den Bauhof effizienter zu entwickeln.

Arnsteiner Bauhof wird unter die Lupe genommen

Quenstedt/MZ - Die Stadt Arnstein möchte eine Organisationsuntersuchung für ihren Bauhof durchführen lassen. Begründet wird es damit, dass Aufgaben bisher teilweise redundant und ohne einheitliches Steuerungssystem erfüllt wurden. „Wir wollen den Bauhof in den nächsten Jahren effizient entwickeln“, sagte Arnsteins Bürgermeisterin Janet Klaus (SPD) dazu.