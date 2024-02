Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sandersleben/MZ. - „Wenn jemand einen Kriegsfilm drehen will, braucht er nur herzukommen. Wir haben hier die Fassaden dafür“, sagt Gabi Laube. Sie wohnt in der Bernburger Straße in Sandersleben (Anhalt) und blickt tagtäglich auf mehrere Ruinen. „Das ist auch peinlich, wenn man Besuch hier hat“, sagt sie. Und die Probleme häufen sich gefühlt an jeder Ecke im Ort, ergänzt Ortsbürgermeisterin Nina Stähle.