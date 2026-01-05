Vor dem Landgericht Halle wird der Fall des Messerangriffs aus Gerbstedt weiter verhandelt. Jetzt sagten der Gerichtsmediziner und der Polizist aus, der den Täter festnahm.

Angeklagter im Gerbstedter Messerfall: „Ich habe das alles so geplant“

Richter Stengel hat noch zwei weitere Prozesstage plus den Tag der Urteilsverkündung im Fall der Messerstecherei in Gerbstedt am Landgericht in Halle im Saal 141 angesetzt.

Gerbstedt/Halle/MZ. - Jede einzelne Stichwunde listet der Gerichtsmediziner auf, beschreibt sie in ihrer Länge, den Verlauf des jeweiligen Stichkanals und was im Körperinneren dabei verletzt wurde. Fotos zeigen die Wunden am linken und rechten Brustkorb, über dem Brustbein, am Rücken, der linken Schulter, am Hals und auf dem Handrücken.