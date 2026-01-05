Prozess am Landgericht Halle fortgesetzt Angeklagter im Gerbstedter Messerfall: „Ich habe das alles so geplant“
Vor dem Landgericht Halle wird der Fall des Messerangriffs aus Gerbstedt weiter verhandelt. Jetzt sagten der Gerichtsmediziner und der Polizist aus, der den Täter festnahm.
05.01.2026, 18:00
Gerbstedt/Halle/MZ. - Jede einzelne Stichwunde listet der Gerichtsmediziner auf, beschreibt sie in ihrer Länge, den Verlauf des jeweiligen Stichkanals und was im Körperinneren dabei verletzt wurde. Fotos zeigen die Wunden am linken und rechten Brustkorb, über dem Brustbein, am Rücken, der linken Schulter, am Hals und auf dem Handrücken.