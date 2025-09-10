Bei der dritten Energietagung in Walbeck tauschten sich Firmen, Politiker und Bürger über erneuerbare Energien aus und darüber, wie die Energiewende gestaltet werden kann.

Walbeck/MZ. - Akzeptanz war das Stichwort, das bei der dritten Energietagung auf dem Sonnenschloss Walbeck im Fokus stand. Eingeladen hatten das Sonnenschloss Walbeck und die Stadtwerke Hettstedt GmbH mit Unterstützung der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (Lena), um Firmen, Institutionen, kommunale Einrichtungen und auch Bürger zum Thema „Erneuerbare Energien“ zu vernetzen und sich über neue Techniken und Möglichkeiten auszutauschen.