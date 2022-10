Zwischen Halle und Kassel fallen Züge aus - kein Schienenersatzverkehr

Halle (Saale)/MZ - Anhaltende Personalprobleme bei der DB Netz AG führen Ende der Woche zu Streckensperrungen und umfangreichen Störungen im Zugverkehr auf der Strecke zwischen Halle und Kassel. „Die Bahn kann mehrere Stellwerke entlang der Strecke abends und nachts nicht besetzen. Darüber wurden wir vom Netzbetreiber kurzfristig informiert“, teilte das Verkehrsunternehmen Abellio am Donnerstag mit.

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Röblingen am See und Eisleben sowie Sangerhausen sind die Züge der Linien RE 8 Halle - Leinefelde und RE 9 Halle - Kassel sowie die S-Bahn S 7 Halle - Eisleben betroffen. Zwischen Röblingen am See und Eisleben verkehren am heutigen Donnerstag, Freitag und Samstag zwischen 18 und 21 Uhr keine Züge. Zwischen Sangerhausen und Röblingen am See sind die Strecken zudem von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 21 bis 6 Uhr dicht.

„Aufgrund der Kurzfristigkeit der Ankündigung seitens der DB Netz AG und der Personalknappheit bei den Busunternehmen kann voraussichtlich kein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden“, so ein Abellio-Sprecher. Reisende werden daher gebetn, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Wer nach Halle oder in den Südharz wolle, sollte das Gebiet umfahren, beispielsweise über Erfurt.