Stellwerke nicht besetzt - Kein Zugverkehr in den Abend- und Nachtstunden nach Röblingen, Eisleben und Sangerhausen

Fahrgäste brauchen starke Nerven: Am Wochenende fallen zwischen Röblingen am See und Eisleben sowie zwischen Röblingen am See und Sangerhausen erneut abends und nachts Züge aus.

Eisleben/Sangerhausen/MZ - Personalmangel beider DB Netz AG führen erneut dazu, dass es zu Störungen auf der Strecke zwischen Halle (Saale) und Kassel gibt. Mehrere Stellwerke können auf dieser Strecke abends und nachts nicht besetzt werden. Betroffen sind die Züge der Linien RE 8 Halle (Saale) – Leinefelde und RE 9 Halle (Saale) – Kassel sowie die S-Bahn-Linie S 7 Halle (Saale) – Lutherstadt Eisleben.

Von Donnerstag (13. Oktober) auf Freitag (14. Oktober) sowie am Samstag (15. Oktober) verkehren zwischen Röblingen am See und der Lutherstadt Eisleben in der Zeit von 18 bis 21 Uhr keine Züge.

Ebenfalls betroffen ist die Verbindung zwischen Röblingen am See und Sangerhausen. Hier wird es zu folgenden Zeiten keinen Zugverkehr geben:

Donnerstag, 13. Oktober, 21 Uhr bis Freitag, 14. Oktober, 6 Uhr

Freitag, 14. Oktober, 21 Uhr bis Samstag, 15. Oktober, 6 Uhr

Samstag, 15. Oktober, 21 Uhr bis Sonntag, 16. Oktober, 6 Uhr.

Abellio teilt mit, dass die Akündigung seitens der Deutschen Bahn sehr kurzfristig gekommen sei und daher voraussichtlich kein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden könne. Reisende mit Zielen zwischen Röblingen am See, Lutherstadt Eisleben bzw. Sangerhausen werden gebeten, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Fahrgäste mit Ziel Halle (Saale) bzw. einem Reiseziel zwischen Sangerhausen und Kassel werden gebeten, das Gebiet zu umfahren, z.B. über Erfurt, heißt es weiter in der Mitteilung.

Darüber hinaus werde ab Freitag, 14. Oktober, Güterverkehr in größerem Umfang über die Strecke Halle – Kassel umgeleitet. Dies könne zu Verspätungen im Zugverkehr führen.