Zwei zusätzliche Kinderschwimmkurse im Hallenbad Saline

Halle (Saale)/MZ - Die Bäder Halle GmbH (BHG), ein Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe, bieten im August neben den bereits laufenden Schwimmkursen zusätzliche Kinderkurse im Hallenbad Saline an. Wie die Stadtwerke in einem Schreiben mitteilen, finden diese Kurse in der Zeit vom 9. August bis 24. August mit einer Dauer von zweieinhalb Wochen mit täglich einem Kurs von 14 bis 15 Uhr und ein Kurs von 15 bis 16 Uhr für Kinder ab 6 Jahren statt.

Eltern können ihre Kinder ab sofort vor Ort anmelden. Die Kursgebühr beträgt 100 Euro für zwölf Kurseinheiten à 45 Minuten. Die Kurse können auch mittels eines Bildungsgutscheines gebucht werden. Termine sind auf der Internetseite der Schwimmhalle Saline zu finden. Da die Plätze begrenzt sind, sollte man sich mit der Anmeldung beeilen. Es bestehe kein Anspruch auf Plätze, so die Stadtwerke.

Lockdown und Bäderschließung verzögerte Schwimmunterricht

Aufgrund der Schließungen sowie begrenzten Öffnungszeiten durch den coronabedingten Lockdown konnten viele Schwimmkurse und -Unterricht nicht angeboten werden. Deshalb bieten halleschen Bäder in Zusammenarbeit mit Halles Schwimmvereinen diesen Sommer viele außerplanmäßige Schwimmkurse für Kinder an.