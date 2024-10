Die Orgel von St. Elisabeth in Halle-Beesen klingt wieder, wie von ihrem Erbauer Rühlmann gedacht. Wie sich das anhört, ist am Donnerstag erstmals öffentlich zu erleben.

Zurück zur Romantik - Kirchenorgel in Halle-Beesen erklingt nach Rekonstruktion wieder

Kirchenmusik in Sachsen-Anhalt

Wird die Orgel am Donnerstag zum Klingen bringen: der nebenberufliche Kirchenmusiker Christopher Wisniewski

Halle (Saale)/MZ. - Knappe zwei Jahre lang war die Beesener Kirche ohne Orgel, inzwischen ist das Instrument aus der Saalfelder Orgelbauwerkstatt Rösel in Halles Süden zurückgekehrt. An diesem Donnerstag können Interessierte beim Ökumenischen Gottesdienst zum Reformationstag erstmals hören, wie es jetzt nach gründlicher Rekonstruktion und Umdisponierung klingt – nämlich nicht mehr neobarock wie seit 1988, sondern wieder romantisch, so wie die Orgel 1927 gebaut wurde.