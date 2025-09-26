Firmenjubiläum in Halle Zum Fest kommen die Saale Bulls: Firma aus Halle feiert zum ersten Mal in 35 Jahren groß Geburtstag

Wie so viele hat sich Christa Kade aus Halle gleich nach der Wende in eine ihr völlig fremde Branche gewagt. Inzwischen führt ihr Sohn das Unternehmen für Rohrreinigung und -sanierung. Wie die Firma nach 35 Jahren dasteht.