  4. Firmenjubiläum in Halle: Zum Fest kommen die Saale Bulls: Firma aus Halle feiert zum ersten Mal in 35 Jahren groß Geburtstag

Wie so viele hat sich Christa Kade aus Halle gleich nach der Wende in eine ihr völlig fremde Branche gewagt. Inzwischen führt ihr Sohn das Unternehmen für Rohrreinigung und -sanierung. Wie die Firma nach 35 Jahren dasteht.

Von Annette Herold-Stolze 26.09.2025, 10:00
Alles in Ordnung? Firmenchef Sebastian Kade wertet am Rechner Kamerabilder aus einem Kanal aus. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - „Rohrbruch oder Abfluss zu? Firma Roka kommt im Nu!“ Christa Kade schmunzelt, als sie in alten Unterlagen auf diesen Werbespruch aus den 1990ern stößt. „Das würde man heute wohl nicht mehr so machen“, sagt sie.