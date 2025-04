90 Hallenser sehen Entwürfe für Riebeckplatz Wie sieht das Zukunftszentrum in Halle aus? Wow-Effekt ist wohl da!

Achtung geheim: Vor der Entscheidung der Jury durften Hallenser am Sonntag die 24 Entwürfe für das Zukunftszentrum bewerten. Was man so hört, waren die auserwählten Bürger begeistert.