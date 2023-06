Die neuen Pläne für den Riebeckplatz in Halle kommen bei vielen Stadträten gut an. Welche Überlegungen und welche Schwierigkeiten es aber noch gibt.

Anstoss durch das Zukunftszentrum: Wird der Riebeckplatz in Halle radikal umgebaut?

Der Blick auf den Riebeckplatz in Halle aus der Vogelperspektive. In den nächsten Jahren soll er wieder zur Baustelle werden.

Halle (Saale)/MZ - Die geänderten Pläne für den Riebeckplatz und das Zukunftszentrum in Halle scheinenin der Stadt eine Welle der Euphorie ausgelöst zu haben. Stadträte, die schon seit Jahren gegen die Gestaltung des Verkehrsknotens gewettert haben, äußern sich inzwischen optimistisch. Selbst hartnäckige Kritiker werden leiser. Und die Möglichkeiten, wie der Platz noch weiter umgebaut werden kann, sind noch längst nicht ausgeschöpft.

„Ich finde die Entwicklung sehr gut“, sagt Grünen-Stadtrat Christian Feigl. Er ist Vorsitzender des Planungsausschusses und einer derjenigen, die vor 20 Jahren davor gewarnt haben, den Riebeckplatz zu seiner heutigen Form mit den drei Ebenen und den Ladenflächen innerhalb des Rondells umzubauen.

Neue Pläne für Riebeckplatz und Zukunftszentrum in Halle: Stadträte sind zufrieden

Das Baufeld des Zukunftszentrums nun vom Rand in die Mitte des nördlichen Bereichs zu nehmen, eröffne viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Platz für mehr Grün drumherum, sagt Feigl. Es sei richtig, die Straßen an der Stelle zurückzubauen.

Linken-Rat Thomas Schied, der den Riebeckplatz in der Vergangenheit häufig nur als „innerstädtisches Autobahnkreuz“ bezeichnet hatte, lobt ebenfalls die Überlegungen der Stadtverwaltung. Jetzt gebe es die einmalige Chance, den Riebeckplatz wieder in einen Ort zu verwandeln, der den Begriff „Platz“ verdiene. Allerdings solle man dafür noch weitere Maßnahmen ergreifen. Schied fordert eine bessere Anbindung an die Altstadt und weniger Autoverkehr.

Pläne für den Riebeckplatz in Halle: Werden Ladenflächen abgerissen?

Tatsächlich gibt es im Ratshof schon Überlegungen, wie das Rondell in Richtung Zukunftszentrum geöffnet werden könnte. Ein Entwurf sieht den Abriss der Ladenflächen vor, in denen sich aktuell noch eine Spielothek befindet.

An deren Stelle könnte eine breite Treppe gebaut werden, die dann direkt zum Eingang des Zukunftszentrums führt. So könnten Fußgänger sowohl von der Altstadt als auch vom Hauptbahnhof aus bis zu dem Gebäude laufen, ohne eine Straße überqueren zu müssen.

„Das ist ein Gewinn für den Platz“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Scholtyssek. Die Besucherströme, die wegen des Zukunftszentrums erwartet werden, sollten schließlich auch in die Innenstadt und nicht gleich wieder zurück zum Bahnhof.

Große Pläne für den Riebeckplatz: Doch wer soll das bezahlen?

Doch die Euphorie über die großen Pläne könnte sich womöglich schon bald in Ernüchterung verwandeln, denn die wohl wichtigste Frage ist noch offen: Wer soll das alles bezahlen? Der Bund, der das Zukunftszentrum in Eigenregie bauen will, hat eine 200-Millionen-Euro-Investition angekündigt. Aber das Geld soll nur für das Gebäude selbst sein – nicht für den kompletten Riebeckplatz.

Den hatte die Stadt zuletzt im Jahr 2006 für insgesamt 125 Millionen Euro umgebaut. Im ohnehin knappen Stadthaushalt dürften in den kommenden Jahren kaum weitere Millionen für einen erneuten Umbau zu finden sein. Ausschussvorsitzender Feigl ist sich dessen bewusst. Die komplette Umgestaltung des Platzes aus der Stadtkasse zu bezahlen sei „völlig utopisch“, sagt er.

Bürgermeister Egbert Geier (SPD) ist überzeugt von den Plänen. Ziel sei es, den Ort, an dem das Zukunftszentrum entsteht, selbst zu einem Ort der Transformation werden zu lassen, sagt er. „Aus einem Platz, der heute vor allem durch den Autoverkehr geprägt wird, soll ein neuer, lebendiger und einladender Platz entstehen, der Aufenthaltsqualität bietet und alle Mobilitätsformen gleichrangig behandelt.“ Wie der Platz letztendlich umgebaut werden soll, entscheidet der Stadtrat. Der Bebauungsplan befindet sich noch in einem frühen Stadium.

Umbau des Riebeckplatzes: Halle hofft auf Geld vom Land

Was die Finanzierung angeht, setzt man nach MZ-Informationen im Ratshof auf Hilfe vom Land. Dass Halle Standort des Zukunftszentrums ist, sei schließlich auch ein großer Gewinn für das Land Sachsen-Anhalt, heißt es.

So soll der Riebeckplatz in Halle verändert werden

Die Stadtverwaltung hat den Bauplatz des Zukunftszentrums in die Mitte des nördlichen Bereichs gerückt und das Umfeld des Gebäudes deutlich vergrößert. Ein kleiner Park und eine direkte Verbindung ins Innere des Rondells unter dem Riebeckplatz sollen entstehen. Die Volkmannstraße und die zwei Brücken, die sich aktuell noch dort befinden, sollen entweder abgerissen oder völlig umgestaltet werden (Fuß- und Radweg oder Begrünung). Eine neue Straße soll dafür entlang der Schienen gebaut werden. Bislang befindet sich dort ein Parkplatz.

Der neue Zuschnitt des Grundstücks auf dem Riebeckplatz (Fotomontage: Schellhorn/Büttner)

Der gesamte Autoverkehr soll künftig über den Kreisel geführt werden. Jüngst wurden dort im Durchschnitt 90.000 Fahrzeuge pro Tag gezählt. Künftig erwartet die Verwaltung aber weniger Durchgangsverkehr über den Platz. Unter anderem der „Ringschluss“ der Autobahn 143 soll für Entlastung sorgen.