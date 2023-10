Das ist der Vorschlag der Stadt: Das Zukunftszentrum soll in der Mitte, die Volkmannstraße rückt dafür an die Bahnstrecke. Und die Brücken über den Riebeckplatz werden zur grünen Promenade.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Halle)/MZ - Als Reiner Halle in den 1960er Jahren dem Thälmannplatz – der jetzt Riebecks Namen trägt – sein Aussehen gab, waren deutlich weniger Autos unterwegs als heute. „Wir können von Glück sagen, dass wir diesen Platz in der Größe eines mittleren Autobahnkreuzes in der Stadt haben“, sagt der 85-Jährige am Mittwochabend auf einer von ihm organisierten Bürgerversammlung.