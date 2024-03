Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation wird in Berlin offenbar zum Politikum innerhalb der Bundesregierung. Im Mittelpunkt steht Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), der angesichts der Haushaltslage die Gründung der Trägergesellschaft für das Zukunftszentrum offenbar blockiert. „Er fällt uns leider in den Rücken“, sagte am Montagabend ein Vertreter des Kanzleramts am Rande eines Bürgerdialogs in Halle. Er sei aber optimistisch, dass Lindner seinen Widerstand aufgebe und die Gesellschaft im ersten Halbjahr 2024 stehe.