Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Beim Blick auf die Saale denkt man aktuell nicht als Erstes an Wasserknappheit. Denn der Fluss ist voll. Und doch war auch Halle in der jüngeren Vergangenheit immer wieder geplagt von langen Trockenphasen, in denen man den nächsten Regen herbeisehnte. Wie steht’s also um die Ressource Wasser in der Stadt? Oder anders gefragt: Hat Halle ein Wasserproblem?