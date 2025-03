In einer Auffangstation am Zoo kommen viele schwer verletzte Igel an. Ihre mitunter grausamen Schnittwunden haben sie wohl von Rasenrobotern. Stadträte fordern Regelungen für die Geräte.

Halle (Saale)/MZ. - Die Bilder, die Halles Zoodirektor Dennis Müller beschreibt, dürften so manchem Menschen unter die Haut gehen. Immer wieder komme es vor, dass schwer verletzte Igel in die Auffangstation am Zoo gebracht werden, die von Gartenbesitzern gefunden wurden. Teilweise kommen Tiere mit tiefen Fleischwunden, mitunter fehlen Gliedmaßen, in einem Fall war einem Igel sogar das halbe Gesicht abgeschnitten worden.