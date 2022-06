Zeuge erzählt: So kam es zum Unfall mit drei Toten auf der A14 bei Halle

Halle (Saale)/MZ - Bei einem der schwersten Unfälle auf der A14 im Raum Halle sind am Donnerstagabend drei Menschen gestorben. 18 Personen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Das Unglück hatte sich gegen 17 Uhr in Fahrtrichtung Dresden zwischen Trotha und der Götschetalbrücke ereignet. Zwei Kleinbusse, ein Pkw und ein Geländewagen waren in den Unfall verwickelt.

