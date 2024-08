Das österreichische Unternehmen will sich im Saalekreis ansiedeln, nachdem eine Filiale in Halle Bruckdorf geplant ist.

XXXLutz will Logistikzentrum in Teutschenthal bauen

In der Ortsmitte selbst wird man nicht viel von dem großen Logistikzentrum mitbekommen. Verlässt man diesen, sieht man XXXLutz linkerhand, direkt hinter dem Solarpark.

Teutschenthal/MZ. - Es ist ein im wahrsten Sinne riesiges Projekt, das in der Gemeinde Teutschenthal in den Startlöchern steht. Seit langer Zeit laufen die Vorbereitung, nun gibt es erste Informationen zu dem Vorhaben, dessen Grundlage am Dienstag im Gemeinderat beschlossen werden muss.