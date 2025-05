Halle/MZ. - An eine Insektenzucht hatten Carla Wirths und Max Koch nicht gedacht, als sie ihr Industriedesign-Studium an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle begannen. „Und doch betreuten wir dann ein Terrarium voller Fliegen“, erzählen die 26-Jährige und der 24-Jährige. „Wir mussten echt aufpassen, weil die sich irgendwann irre schnell vermehrt haben.“ Zum Glück sei über dem Glasbehälter ein Strumpf gespannt gewesen. „Sonst hätten wir in der Hochschule wahrscheinlich eine kleine Fliegenplage ausgelöst.“

