Wirtschaftsminister besucht Elisabeth-Gymnasium in Halle

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) war am Elisabeth-Gymnasium zu Gast. Welche Fragen die Schüler an ihn hatten.

Viele Schüler der Oberstufe am Elisabeth-Gymnasium nahmen am Gespräch mit Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) teil.

Halle (Saale)/MZ - Es gibt Schulfächer, die einfach spektakulärer sind als andere. Chemie oder Physik zum Beispiel, da wird zumindest ab und zu ein spannendes Experiment gemacht. Aber wenn Wirtschaftskunde auf dem Stundenplan steht, erwarten die meisten Schüler wohl eher ein dröges Frontalprogramm ohne besondere Höhepunkte. Am Elisabeth-Gymnasium in der Südstadt war das am Donnerstag anders. Dort fand der Wirtschaftskundeunterricht gar nicht erst in einem Klassenraum statt, sondern in der Aula und neben dem Lehrer Alexander Vogt saß Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU). Er stellte sich den Fragen der Schüler und musste feststellen, dass den Jugendlichen so manche allgemeine Politiker-Antwort nicht ausreichte.